Hammamet célèbre le cinquantenaire de son ciné-club

Hammamet s’apprête à fêter les 50 ans de son ciné-club, créé en 1975 et devenu au fil des décennies un véritable creuset d’échanges culturels et de passion cinématographique. Organisé par la Fédération tunisienne des ciné-clubs (FTCC) en partenariat avec Hammamet Valley Hub, In Art et plusieurs associations locales, le cinquantenaire sera célébré les 30 et 31 août 2025 dans différents lieux emblématiques de la ville.

Le programme débutera le samedi 30 août à la mairie d’Hammamet à 9h30, avec des mots de bienvenue de la présidente du ciné-club et des partenaires. Un court-métrage retraçant l’histoire de la FTCC, réalisé par feu Férid Bouslama, sera projeté, suivi de témoignages d’anciens membres et de représentants de clubs invités.

La soirée se poursuivra à l’Espace l’Art Sidi Abdallah avec deux projections. Le court-métrage ‘‘Saïda Manoubia et l’Islam Soufi’’ (2015), signé Emna Ben Miled et Samed Hajji, sera présenté en présence de la réalisatrice. Le film ‘‘À l’ombre du Baobab’’, hommage à Tahar Cheriaa, sera également projeté, avec la participation de son réalisateur Mohamed Challouf.

Le dimanche 31 août, l’Espace Hammamet Art et Culture (HAC) accueillera dès 9h30 le vernissage d’une exposition photographique retraçant l’histoire du ciné-club d’Hammamet. De 10h à 12h, un débat intitulé «Perspectives et renouveau du mouvement des ciné-clubs» permettra aux cinéphiles, professionnels et amateurs, de réfléchir à l’avenir du cinéma associatif en Tunisie. La journée se conclura au Hammamet Valley Hub avec la projection du film ‘‘Nafoura, la maison dorée’’ de Salma Baccar, en présence de la réalisatrice.

Cet anniversaire souligne l’importance des ciné-clubs comme lieux de mémoire, de partage et de promotion du cinéma tunisien, tout en ouvrant la voie à une nouvelle génération de passionnés, désireuse de prolonger l’aventure cinématographique entamée il y a un demi-siècle.

Djamal Guettala