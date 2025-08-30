Football | Liste des joueurs tunisiens pour le Libéria et la Guinée équatoriale

L’entraîneur de l’équipe de Tunisie de football, Sami Trabelsi, a annoncé, ce samedi 30 août 2025, la liste des joueurs de l’équipe A pour les 7ᵉ et 8ᵉ journées des qualifications pour la Coupe du Monde, contre le Liberia, le 4 septembre à Radès, et la Guinée équatoriale, le 8 septembre à Malabo.

La sélection inclut pour la première fois : Ismaël Gharbi, milieu de terrain de Braga (Portugal) et Moataz Nafati, défenseur droit de Norrköping (Suède).

Liste des joueurs par compartiment:

Gardiens de but : Aymen Dahmen, Béchir Ben Saïd; Noureddine Farhati.

Défenseurs : Yassine Meriah, Montassar Talbi Dylan Bronn, Alaa Ghram, Moataz Nafati, Yann Valérie, Ali Abdi, Mortadha Ben Ouannes, Mohamed Amine Ben Hamida.

Milieux de terrain : Aïssa Laidouni, Mohamed Ali Ben Romdhane, Hannibal Mejbri, Ferjani Sassi, Mohamed Haj Mahmoud, Firas Belarbi et Ismaël Gharbi.

Attaquants : Elias Saad, Elias Achouri, Naïm Sliti, Omar Laayouni, Hazem Mastouri, Firas Chaouat et Sébastien Thounekti.