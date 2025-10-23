Football | Les prochains matchs amicaux de l’équipe de Tunisie

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé ce jeudi 23 octobre 2025 que la sélection A disputera trois rencontres amicales lors de la prochaine trêve internationale. En préparation de la Coupe Arabe et de la Coupe d’Afrique et de la Coupe du Monde

Le programme s’établit comme suit:

12 novembre 2025:

A 18h30 à Radès : Tunisie – Mauritanie

14 novembre 2025:

A 18h30 à Radès : Tunisie – Jordanie

18 novembre 2025 :

A 20h30 à Lille : Tunisie – Brésil.

Ces matchs serviront à la préparation des protégés de Sami Trabelsi à la Coupe arabe de la Fifa du 1er au 18 décembre au Qatar puis à la Coupe d’Afrique des nations du 21 du même mois au 18 janvier 2026 au Maroc.

Rappelons que les Aigles de Carthage se sont qualifiés à Coupe du Monde 2026 au Canada, Etats-Unis et Mexique, et de belle manière, en terminant en tête de leur groupe avec 28 points, 9 rencontres gagnées sur 10, un seul nul, et O but encaissé, record historique qui sera difficile à égaler.

L. B.