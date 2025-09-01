Khalil Ayari transféré au Paris-Saint-Germain à titre de prêt 

Le Stade Tunisien a annoncé avoir finalisé l’accord avec le Paris-Saint-Germain pour le transfert de son jeune attaquant Khalil Ayari, et ce à titre de prêt avec option d’achat au cours des prochains mercato d’hier et d’été.

Selon Al-Chourouq qui rapporte l’information, Khalil Ayari rejoindra le club parisien dès la fin de ses engagements avec l’équipe nationale B, qui affrontera l’Égypte, en matchs amicaux, les 6 et 9 septembre 2025, dans le cadre des préparatifs pour la Coupe arabe Fifa Qatar 2025.

Rappelons que Khalil Ayari a récemment effectué des essais et des entraînements avec l’équipe parisienne qui ont laissé une bonne impression chez les cadres techniques, séduits par sa vivacité, sa technicité et son explosivité dans les derniers 30 mètres.

I. B.