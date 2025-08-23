Tunisie | Les matchs de 4e Journée de Ligue 1 de football

Les matchs de la 4e journée de la Ligue 1 de football se dérouleront en deux journées : le mercredi 27 et le jeudi 28 août 2025, avant de céder la place aux deux rencontres de l’équipe de Tunisie contre le Libéria et la Guinée équatoriale, dans le cadre de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Fifa 2026.

Le programme des matchs de la 4e journée de la Ligue 1 de football s’établissent comme suit :

Mercredi 27 août à 16h30:

Avenir sportif de la Marsa / Union sportive monastirienne ;

Stade tunisiene / Etoile sportive de Metlaoui;

Club athlétique bizertin / Club africain;

Olympique de Béja / Jeunesse sportive kairouanaise.

Jeudi 28 août à 16h30 :

Espérance sportive de Tunis / L’avenir sportif de Soliman ;

Etoile sportive du Sahel / L’avenir sportif de Gabès;

Club sportif sfaxien / Jeunesse sportive d’El-Omrane;

Espérance sportive de Zarzis / Union sportive de Ben Guerdane.