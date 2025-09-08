Paris | Des artisans tunisiens parmi les finalistes du « Prix du Design » de l’IMA

L’Ambassade de Tunisie en France a annoncé ce lundi 8 septembre 2025 que des artisans et créateurs tunisiens ont été retenus parmi les finalistes de la 3e édition du « Prix du Design » de l’Institut du Monde Arabe (IMA)

Leur exposition, sous le thème « L’artisanat tunisien, un patrimoine en mouvement », organisée dans le cadre du projet « Creative Tunisia », en partenariat entre l’ONAT et l’ONUDI, se poursuit jusqu’au 14 septembre 2025 au siège de l’IMA à Paris, ajoute la même source.

Et comme l’Artisanat tunisien est doublement à l’honneur à Paris, en parallèle, un pavillon national a offert aux visiteurs un aperçu de la richesse et de la diversité du patrimoine créatif tunisien au Salon professionnel international « Maison et Objet », qui s’est tenu du 4 au 8 septembre 2025 au Parc des Expositions Paris Nord Villepinte.

Les produits présentés, allant des poteries aux textiles, en passant par les fibres végétales, le cuivre martelé et les senteurs, témoignant de la variété des matériaux et des techniques utilisés, ont permis aux créateurs de s’ouvrir à de nouveaux marchés et de faire rayonner l’artisanat tunisien à l’échelle mondiale, ajoute la même source.

