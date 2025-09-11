‘‘Robert Kennedy : His life’’ | Le destin brisé d’un aristocrate, populiste par nécessité

Avec le caractère flamboyant de Robert Kennedy, populiste, sportif, courageux, défenseur du nom de sa famille, mais compromis avec le FBI contre les droits civiques et animé par un désir de revanche contre l’establishment de Washington, on peut se demander aujourd’hui s’il n’aurait été qu’un Donald Trump avant l’heure.

Dr Mounir Hanablia *

Dans les pays démocratiques, certaines règles établies en politique interdiraient le recours aux membres de sa propre famille par un homme d’État, sous peine de prêter le flanc à l’accusation de népotisme. Le cas Robert Kennedy adoubé par son frère, le Président John Kennedy, et se voyant confier le poste considérable d’Attorney Général des Etats Unis d’Amérique à la tête du département de la Justice, contredit significativement cette idée.

Robert Kennedy avait certes été auparavant membre du Congrès, collaborateur du fameux sénateur Joseph Mc Carthy responsable de la chasse aux sorcières contre les communistes, membre de la commission contre la corruption. Il avait de surcroît démontré son efficacité lors de la campagne présidentielle ayant permis à son frère d’accéder à la fonction suprême. Mais cette nomination avait eu pour objectif de brider le Directeur du FBI, Edgar Hoover, suspect afin d’éviter d’être démis de ses fonctions, de ressortir les vieux dossiers de la Prohibition impliquant le patriarche de la famille, Joe Kennedy, ou de dévoiler les imprudences du Président nouvellement élu dont certaines des maîtresses avaient des accointances avec la mafia ou auraient pu en avoir avec les services secrets communistes.

En fait, c’est Robert Kennedy qui, pour protéger le nom de sa famille finit par jouer entre les mains du Directeur du FBI en permettant notamment la mise sous écoute du leader du mouvement des droits civiques Martin Luther King, dont l’un des conseillers les plus en vue était un ancien membre du Parti Communiste. Ce fait est remarquable après la marche pour la liberté ou l’incident du Ole Miss, quand le gouvernement fédéral afin d’appliquer une décision de Justice enjoignant l’inscription universitaire d’étudiants noirs avait affronté l’hostilité des terroristes blancs.

On peut concevoir que ce sont les circonstances, quand ce ne sont pas des conseillers possédant le sens de l’Histoire, qui ont dicté au Président de téléphoner à Coretta King pour la soutenir, et à son frère de demander à un Juge la libération de son époux Martin Luther King, leader des Droits Civiques, malgré les conséquences sur les futures élections dans les Etats du Sud.

Le désastre de la Baie des Cochons

Dès lors, l’action projetée par l’Attorney Général contre le Milieu ou les syndicalistes corrompus dont il avait fait son cheval de bataille fut, elle, dès le départ, entravée par les réticences du Directeur qui niait l’existence de la Mafia. Pour faire bonne mesure, devenu concomitamment à ses responsabilités officielles, conseiller du Président, il fut impliqué dans le désastre de la Baie des Cochons, ce débarquement manqué des mercenaires cubains à la solde de la CIA rapidement encerclés et faits prisonniers par les troupes de Fidel Castro, et auxquels le Président refusa le soutien de l’armée américaine, et certains parmi leurs amis ne le lui pardonnèrent pas. C’est la CIA qui dut en assumer la responsabilité au prix de limogeages dont la présidence crut profiter en plaçant à sa tête des personnalités sûres.

Robert Kennedy n’eut dès lors de cesse de monter des scénarios pour l’assassinat du «lider maximo», y compris les plus farfelus avec la participation de personnages douteux, souvent d’anciens marines, auxquels l’agence ne se fit évidemment pas faute de se prêter. Tous demeurèrent à l’état de projets, et quelques-uns apportèrent même de l’eau au moulin du FBI lorsque la CIA y fut impliquée dans une collaboration avec le milieu du banditisme réputé avoir des accointances à Cuba. Cela se passait en 1961.

A deux doigts d’un conflit nucléaire

En 1962, il y eut l’affaire des missiles, qui mit le monde à deux doigts d’un conflit nucléaire. Il semble que Robert Kennedy y joua un rôle fondamental, celui d’éminence grise, dans la solution pacifique du conflit, grâce à des contacts établis depuis des mois avec un agent soviétique, qui fit parvenir officieusement à Khrouchtchev une promesse de retrait des fusées nucléaires américaines de Turquie contre celles soviétiques installées à Cuba. Fidel Castro s’y voyait garantir l’abstention de toute intervention militaire américaine pour renverser son régime contre le respect des zones alliées à Berlin. Des contacts officieux établis avec l’ennemi au moment où l’état-major de l’armée préconisait un bombardement massif de l’île ?

Le plus étonnant est que dans leur recherche effrénée de dossiers contre la famille Kennedy, le FBI, les ennemis politiques, ou les journalistes adoubés par ces derniers ne lui en firent jamais grief. Ainsi Robert Kennedy fut celui qui véritablement épargna à l’humanité une catastrophe nucléaire.

On ne saurait naturellement faire abstraction du rôle éventuel joué dans le renversement du dictateur dominicain Trujillo, l’assassinat du président sud vietnamien Diem, ou même celui de Patrice Lumumba dont la survenue immédiatement après l’intronisation du Président Kennedy implique plutôt l’administration précédente, celle d’Eisenhower.

Dans un contexte de guerre froide

Naturellement tout cela se passait dans un contexte de guerre froide et on peut créditer Robert Kennedy qu’il fut une fois encore l’homme qui comprit que la lutte contre le communisme ou contre l’insurrection impliquait plus que les conflits armés, la solution de la question raciale malgré toute sa complexité qui menaçait d’amener le pays au bord de la guerre civile à l’intérieur, et le développement du tiers-monde issu de la décolonisation grâce à l’aide américaine à l’extérieur.

C’était le temps où les Etats Unis d’Amérique ne supprimaient pas les agences d’aide au développement ainsi qu’ils le font actuellement et envoyaient aux quatre coins du monde les volontaires du Peace Corps. Cela rejoint l’idée que l’ère de la décolonisation fut aussi une conséquence de la vision du monde des frères Kennedy, dans la continuité de celle d’Eisenhower, dont l’accès aux marchés des pays nouvellement indépendants faisait partie intégrante.

C’est évidemment au Vietnam que la politique américaine serait mise à l’épreuve. Mais il semble que celle de la Maison Blanche était au désengagement. Autrement dit, il fallait aider les sud-vietnamiens mais sans envoyer de troupes américaines se battre. L’assassinat du Président, officiellement et contre toute évidence un acte isolé, engagea l’Amérique résolument dans la guerre en Asie du Sud-Est.

D’aucuns ont prétendu que c’est l’Attorney Général qui le 22 novembre 1963 à Dallas fut visé à travers son frère, Robert Kennedy, dont l’aversion au président Johnson n’avait d’égale que celle que ce dernier lui portait, fut remplacé par Ramsey Clark et élu au Sénat. C’est à ce moment-là qu’il aborda le virage populiste de sa carrière en accordant son soutien aux droits civiques, aux petits fermiers, et en engageant des actions de réhabilitation des cités défavorisées et des ghettos, mobilisant quelques hommes d’affaires, toujours dans l’optique de mettre un terme aux conflits raciaux et sociaux qui favoriseraient la diffusion du communisme.

Robert Kennedy ne mit jamais en doute publiquement la version officielle de l’assassinat de son frère, quoiqu’il fût parfaitement conscient qu’il pouvait constituer la prochaine cible, ainsi que l’avait prévu sa belle-sœur, la veuve du Président. Et il avait considéré les thèses du procureur Jim Garrison, de la Nouvelle-Orléans, sur le complot, comme étant fantaisistes issues d’un esprit à la recherche de la célébrité.

Naturellement, ses adversaires politiques, à compter du Président Johnson qui le soupçonnait de briguer la présidence lors d’élections ultérieures, insinuèrent que l’assassinat du Président Kennedy fut l’œuvre de Fidel Castro en réponse aux tentatives dont lui-même aurait fait l’objet à l’instigation de Robert Kennedy. Il est vrai que ce dernier toujours par des voies détournées avait réussi à faire libérer de Cuba les 1100 combattants détenus depuis la Baie des Cochons contre l’équivalent de 50 millions de dollars livrés essentiellement sous forme de médicaments, et pour 2 millions de dollars, en cash. Il avait ainsi soldé ses comptes avec les Cubains, pro et anti castristes réunis. Mais sous la pression de son entourage, en particulier de son épouse, il s’était lancé en 1968 dans la campagne pour la présidence et avait remporté 3 primaires du Parti démocrate, en particulier celle de Californie, contre le candidat surprise Eugène Mc Carthy dont on se demande s’il ne lui avait pas été sciemment opposé par le Président Johnson. Ce dernier, quoique ayant annoncé qu’il ne se représenterait pas, était peu désireux de laisser le champ libre à son ennemi.

Robert Kennedy voulait arrêter la guerre au Vietnam devenue très impopulaire dans laquelle les Etats-Unis s’étaient engagés après la mort du Président Kennedy sans possibilité de la remporter et l’establishment américain était peu désireux de voir un nouveau président mobilisant les foules dans et en dehors des ghettos ainsi qu’il avait commencé à le faire lors de sa campagne électorale au nom autant de la justice sociale et des droits constitutionnels contestés par les racistes, que de la paix que le complexe militaro-industriel s’obstinait à éviter. La victoire en Californie avait brusquement rendu probable son accession à la Maison Blanche. Son assassinat en juin 68 au moment même où il préparait les primaires du Wisconsin s’était donc situé dans un certain ordre des choses, celui de l’élimination violente de tous les tribuns populaires qui de Malcolm X à Martin Luther King, abattu quelques semaines plus tôt, avaient commencé à ébrécher l’infranchissable barrière raciale qui divisait depuis toujours la société américaine.

Le caractère singulier de cet assassinat se situait dans son auteur, Sirhan Sirhan, un Palestinien prétendument déséquilibré dont on peut logiquement se poser la question de savoir comment il avait pu se faufiler vers les cuisines de l’Hôtel dont rien ne laissait prévoir qu’elles seraient traversées par le candidat à la Présidence afin d’éviter la pression de la foule.

Robert Kennedy avait annoncé sa volonté d’armer Israël après la guerre des Six jours, mais en cela il ne différait en rien des autres candidats et le conflit du Proche-Orient n’avait jusque-là constitué aucun sujet de controverse dans la campagne présidentielle américaine.

Robert F. Kennedy Junior, ministre de la Santé de Donald Trump 2.

Un Donald Trump avant l’heure

La partie la plus remarquable de cette biographie est évidemment la transformation de Robert Kennedy issu d’une famille de riches irlandais mais catholiques, qui de serviteur chargé de couvrir les arrières de son frère à la Maison Blanche, s’était transformé en candidat crédible à la Présidence en mobilisant la fraction de la plèbe qui avait toujours été exclue du jeu politique. Son passé issu d’une nation opprimée par les Anglais l’y a peut-être aidé. Son obstination à ignorer la thèse du complot ayant conduit à l’assassinat de son frère ne pouvait être que de la dissimulation conférant à ses motivations secrètes pour accéder à la Présidence leur caractère plausible. Il avait sans doute été mû par la volonté d’en châtier les commanditaires si tant est qu’il eût dû auparavant les démasquer, mais ces derniers ne lui en avaient pas laissé l’occasion.

Abstraction faite du caractère flamboyant du personnage, sportif, courageux, défenseur du nom de sa famille, mais compromis avec le FBI contre les droits civiques, il avait commencé à forger son personnage de tribun de la plèbe en Pologne communiste, puis en Afrique du Sud en butte au régime ségrégationniste de l’Apartheid, sur les toits des voitures défoncées de l’ambassade américaine. Mais il ne faut peut-être pas s’y leurrer. La participation actuelle de son fils Robert Jr au gouvernement de Donald Trump à la tête du département de la Santé et ses prises de positions contre la vaccination et la recherche médicale ont suscité des appels à sa démission dans la communauté scientifique. Se situe-t-elle en droite ligne de l’action de son père elle-même née d’un désir de revanche contre l’establishment de Washington ? En dépit des différences notables dans les personnalités des deux hommes, et dans leurs parcours, il est légitime de se demander si Robert Kennedy à la Présidence n’aurait été qu’un Donald Trump avant l’heure.

‘‘Robert Kennedy: His Life’’ de Evan Thomas, éd. Simon & Schuster, 10 septembre 2002, 512 pages.