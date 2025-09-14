Exposition | Le monde étrange de Majed Zalila

Dans quel univers parallèle nous a donc entraîné Majed Zalila dans son exposition intitulée ‘‘Complément d’objet direct’’ à l’espace Paintball Life, à la Soukra, Tunis (18-21 septembre 2025) ? Quel miroir ensorcelé nous a fait traverser cet élégant jeune homme, qui semblait bien sous tous rapports, que l’on croyait si sage et qui s’avère si fou !! Pire que cela : «chtiqué sous tous rapports» diraient les enfants.

Alya

Dans ce monde étrange, les objets règnent en maître, se transformant en humains cependant que les humains se transforment en objets. Et très vite, on ne sait plus qui l’emporte dans ce glissement insidieux.

Nous, les aventuriers de cette planète inconnue, y trouvons quelque fois une étrange familiarité : ces objets, on les connait. Ils font partie de notre quotidien. Mais pas dans ce rôle, ni dans cette situation. Et ce changement d’angle de vision crée le trouble, déstabilise.

Mais bien sûr, tout ceci est un jeu de rôle. Majed Zalila qui n’est pas si fou que cela au demeurant, s’amuse et nous amuse avec humour, talent, brio et panache.

Pour son exposition de la rentrée, il ne fallait surtout pas que Majed Zalila fasse comme artiste tout le monde. Foin des galeries et des espaces traditionnels.

C’est dans un paint ball, au fond de la Soukra que notre peintre-sculpteur-performeur-installateur a décidé d’exposer. On a demandé aux enfants familiers du lieu de lui céder la place quelques jours. Et si on ne vous tirera pas dessus à grands jets de peinture, vous n’en aurez pas moins un choc esthétique inattendu.