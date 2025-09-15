Tourisme tunisien | La décennie de la résilience

Dix ans après l’attentat dévastateur de 2015 à Sousse, où une trentaine de touristes britanniques ont trouvé la mort, qui l’a durement touché, le tourisme tunisien connaît un rebond impressionnant cette année. Le pays est redevenue une destination prisée des touristes européens et américains. Travel and Tour World, une plateforme B2B spécialisée dans les voyages, a annoncé le 8 septembre 2025 que la Tunisie avait fait un retour en force. (Ph. Nouvelle tendance : des touristes chinois en Tunisie).

Grâce à une sécurité renforcée, au soutien du gouvernement et à l’accent mis sur le tourisme écologique, le pays a rétabli la confiance à l’échelle mondiale. La Tunisie offre désormais un mélange attrayant de culture, de paysages magnifiques et d’accueil chaleureux.

Si l’attentat de 2015 a été un sérieux revers pour le tourisme tunisien, la Tunisie a réussi à redresser la barre. À la mi-juillet 2025, elle avait accueilli plus de 5,3 millions de touristes, soit près de 10 % de plus que l’année précédente. Le gouvernement espère atteindre 11 millions de touristes d’ici la fin de l’année, signe d’une forte reprise.

Cette croissance est due à de meilleures mesures de sécurité, à une publicité intelligente et à un effort renouvelé pour mettre en valeur les multiples attractions de la Tunisie, et pas seulement ses célèbres plages.

Reprise remarquable du tourisme britannique

Le retour des touristes britanniques est un signe majeur de la reprise en Tunisie. Travel and Tour World a constaté que les arrivées britanniques ont bondi de 48 % en juin 2025, retrouvant ainsi les niveaux d’avant 2015. Cela témoigne du regain de confiance en la Tunisie, destination de vacances sûre et attractive. Le fait que le pays ait retrouvé sa réputation auprès des voyageurs britanniques témoigne de ses efforts plus vastes pour se repositionner sur le marché touristique mondial.

Si la côte méditerranéenne tunisienne, avec ses plages ensoleillées et ses stations balnéaires de luxe, attire toujours les visiteurs, l’attrait touristique du pays réside désormais dans sa richesse culturelle et historique. De plus en plus de visiteurs s’intéressent aux sites antiques tunisiens, comme les ruines romaines de Carthage, la médina de Tunis, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, et la ville historique de Kairouan.

L’intérêt croissant pour les expériences locales authentiques témoigne d’une évolution vers un tourisme durable, les voyageurs souhaitant découvrir les traditions, la gastronomie et les marchés locaux.

D’après Tourisme Review.