L’avenir de la Méditerranée au Forum mondial de la mer à Bizerte

La huitième édition du Forum Mondial de la Mer s’est tenue le 12 septembre 2025 à Bizerte, en Tunisie, sous le thème «De Nice à Bizerte : où en est la Méditerranée ?». Organisé par l’Association Saison Bleue avec des partenaires locaux, nationaux et internationaux, cet événement de deux jours s’est tenu dans cette ville portuaire du nord de la Tunisie.

Le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaqoub, a souligné l’importance du forum de cette année pour façonner l’avenir du bassin méditerranéen, en contribuant à la préservation de sa biodiversité par la lutte contre la pollution, la surpêche et les effets du changement climatique, tout en améliorant la compétitivité et l’attractivité globale de la Tunisie.

Selon Yaqoub, les discussions sur la pollution méditerranéenne et les défis qui y sont liés aideront à unifier les perspectives entre les participants, à définir les priorités et à élaborer des propositions pratiques et scientifiques pour une gouvernance équitable de la région méditerranéenne, à soutenir la recherche marine, à promouvoir l’économie bleue et à encourager la gestion durable des ressources marines.

Rym Benzina, présidente de l’association Saison Bleue, a indiqué que le forum avait accueilli plus de 70 présentations et conférences d’experts et de spécialistes examinant l’état de la mer Méditerranée.

Les discussions ont également porté sur les engagements pris à Nice en matière de protection des océans, les négociations en cours sur le Traité sur les plastiques, la gouvernance, l’expertise scientifique, l’économie bleue et la finance, la lutte contre la pêche illégale, les impacts du changement climatique et la pollution plastique.

Après le succès de l’édition de l’année dernière et la publication de la Déclaration de Bizerte, le forum de cette année publiera la «Déclaration africaine sur l’économie bleue et le développement durable». Fathi Belkahia, secrétaire général de l’Association Économie Bleue, a souligné l’importance sociale, institutionnelle et scientifique du forum pour la promotion de la coopération Nord-Sud et des partenariats entre chercheurs, experts et société civile, ainsi que son importance économique et environnementale.

Les intervenants du forum ont également souligné la nécessité de définir des priorités, d’adopter une méthodologie d’intervention et de proposer des mesures concrètes pour améliorer l’environnement marin méditerranéen, en insistant sur l’importance d’impliquer la communauté et les institutions. Le forum a également passé en revue les mesures et programmes clés issus du Forum de Nice, notamment les initiatives géopolitiques, de recherche et économiques, telles que les programmes de l’Union européenne et le soutien financier à des projets ciblant toutes les parties prenantes concernées pour assurer une gouvernance efficace de la Méditerranée.

De nombreux responsables tunisiens et internationaux, ainsi que des représentants de la société civile, de réseaux associatifs et des médias, ont participé aux sessions du forum.

