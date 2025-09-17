Espérance sportive de Tunis | Décès de Ameur Bahri

L’Espérance sportive de Tunis (EST) a annoncé avec douleur et tristesse le décès d’Ameur Bahri, survenu ce mercredi 17 septembre 2025.

Ameur Bahri, ancien joueur, entraîneur puis secrétaire général de l’Espérance sportive de Tunis qui a consacré sa vie au club et au football, est une véritable légende Sang et Or.

Des hommages par centaines sont diffusés, ce soir, par les espérantistes qui pleurent, leur légende qui restera à jamais vivante dans les cœurs et la mémoire collective.

Y. N.