Football | La Tunisie gagne 3 places dans le classement Fifa

L’équipe de Tunisie de football a gagné 3 places dans le dernier classement mondial de la Fifa, publié ce jeudi 18 septembre 2025. Elle doit cette performance à sa récente série de victoires qui lui ont permis de se qualifier pour la 7e fois dans son histoire et la 3e fois consécutive à la Coupe du monde de football 2026.

La Tunisie est désormais classée 46e mondial et 7e en Afrique, après le Maroc (1er africain, 11e mondial), le Sénégal (2e, 18e), l’Egypte (3e, 35e), l’Algérie (4e, 38e), la Côte d’Ivoire (5e, 44e) et le Nigeria (6e, 45e).

Le meilleur classement de la Tunisie, qui date déjà quelque peu, était 13e mondial et 1er africain. Mais au vu de la situation générale du football dans notre pays, qui laisse beaucoup à désirer, le fait que l’on se maintienne encore parmi l’élite africaine est déjà une prouesse.

Dans le monde, l’Espagne est en tête, suivie de la France, de l’Argentine, du Royaume uni et du Portugal, la puissance montante du football mondial.

I. B.