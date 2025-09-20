Bizerte | La Méditerranée au cœur du 8ᵉ Forum Mondial de la Mer

La ville de Bizerte a abrité, les 12 et 13 septembre 2025, la 8ᵉ édition du Forum Mondial de la Mer. Organisé par l’association La Saison Bleue en partenariat avec l’initiative européenne Blue Mission Med, l’événement a réuni experts, chercheurs, décideurs politiques et acteurs économiques autour d’un thème central : «De Nice à Bizerte : comment va la Méditerranée ?».

Lotfi Sahli

Cette édition s’inscrit dans la continuité de la Conférence des Nations Unies sur l’Océan tenue en juin à Nice. Elle visait à dresser un état des lieux de la Méditerranée, une mer menacée par la pollution plastique, le changement climatique, la perte de biodiversité et la surexploitation des ressources. Au-delà du diagnostic, le forum s’est voulu un espace de réflexion et d’action en faveur d’une gouvernance renforcée et d’une économie bleue durable c’est ce qu’a souligné Fathi Belkahia, président fondateur à Alliance Française de Bizerte lors de notre entretien.

Des conférenciers tunisiens et étrangers se sont relayés pour enrichir les débats au sein de divers panels, apportant des contributions substantielles. Parmi les thématiques abordées — sans que cette liste soit exhaustive — figuraient :

– la présentation de la coalition des régions et des villes côtières;

– le programme européen et projets Méditérranéens;

– la présentation de la stratégie de la Méditerrannée;

– l’économie bleue régénérative;

– l’innovation bleue et entrepreneuriat des jeunes;

– la stratégie pour la préservation des herbiers marins.

De nombreuses questions ont été soulevées : quels impacts les engagements de Nice pour l’Océan et les négociations du traité plastique en août à Genève auront-ils sur un bassin maritime unique au monde, tant en termes d’alertes que d’opportunités ? Qu’en est-il de la gouvernance, de la prescription scientifique, de l’économie et de la finance bleues, de la lutte contre la pêche INN (pêche illicite, non déclarée et non réglementée), des pollutions — notamment plastiques — ou encore des effets du changement climatique ? Quels sont les pays méditerranéens les plus engagés dans la protection de la biodiversité, et qui en sont les bons et les mauvais élèves ? Comment l’Europe, notamment à travers la mission Blue Mission Med, accompagne-t-elle ces efforts ? Alors que la Convention de Barcelone fête son 50ᵉ anniversaire avec l’adoption par ses 22 parties d’une déclaration politique ambitieuse, quelles répercussions ce sursaut collectif aura-t-il sur les populations littorales ainsi que sur les acteurs de la société civile et du monde économique ? Et, surtout, comment s’assurer que les engagements pris seront effectivement tenus ?

Les participants ont souligné la nécessité d’une coopération accrue entre les deux rives de la Méditerranée, notamment en matière de recherche scientifique et de partage des données. Ils ont insisté sur l’importance d’intégrer les enjeux environnementaux dans les politiques publiques et dans les activités économiques liées à la mer.

Parmi les annonces phares, la signature d’un partenariat entre la France et la Tunisie, avec l’appui du WWF Afrique du Nord et de l’Agence Française de Développement, pour protéger les herbiers marins de posidonie, véritables « poumons bleus » de la Méditerranée. Le forum a également mis en avant la présentation du Baromètre Starfish, premier bulletin annuel sur l’état de santé de l’Océan.

Au-delà des déclarations, ce rendez-vous a marqué une étape de mobilisation pour que les engagements internationaux se traduisent en actions concrètes. Symbole d’ouverture maritime et de vulnérabilité écologique, Bizerte s’est ainsi affirmée comme une plate-forme méditerranéenne incontournable pour la réflexion et l’action en faveur des mers et océans.