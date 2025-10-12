Tennis de table | Tunis accueille les Championnats d’Afrique ITTF 2025

Du 12 au 19 octobre 2025, la ville de Tunis vibrera au rythme de l’énergie et du talent des meilleurs joueurs de tennis de table africains à l’occasion des Championnats d’Afrique ITTF 2025, qui se tiennent au Complexe multisports de Radès. Des athlètes de tout le continent sont en lice pour les places qualificatives aux Championnats du monde par équipes ITTF 2026 à Londres, au Royaume-Uni.

Malgré l’absence remarquée du Nigérian Quadri Aruna, numéro un mondial, le tournoi compte néanmoins un plateau de stars, parmi lesquelles l’Égyptien Omar Assar, l’Algérien Mehdi Bouloussa, le Tunisien Wassim Essid, l’Égyptienne Hana Goda, le Nigérian Olajide Omotayo et le Français Abdel-Kader Salifou.

Aruna, quadruple champion olympique a invoqué la fatigue liée à un calendrier international exigeant pour justifier son forfait. Ayant participé à de nombreux tournois WTT tout au long de l’année, l’athlète chevronné a souligné l’importance de privilégier le repos et la récupération avant les prochaines compétitions.

De la direction de la Fédération tunisienne de tennis de table (FTTT) à la Fédération africaine de tennis de table (ITTF Afrique), l’esprit de l’événement est celui de la célébration et de l’unité par le sport.

