La Tunisie participe au Salon Equip Auto 2025 à Paris

La Tunisie participe au Salon Equip Auto 2025, qui se poursuit jusqu’au 18 octobre 2025 au Parc des Expositions de Paris – Porte de Versailles en France.

Le pavillon tunisien est organisé par la Tunisian Automotive Association (TAA), l’Agence de Promotion des Investissements Extérieurs FIPA-Tunisia et la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso Française CCI TF.

Une importante délégation tunisienne représentant les principaux acteurs de l’industrie automobile prend part à cet événement afin de renforcer les partenariats existants avec les opérateurs français et internationaux, et d’explorer de nouvelles opportunités d’expansion à l’international

En marge du salon, une séance de travail a réuni l’Ambassadeur de Tunisie en France, M. Dhia KHALED, et la délégation tunisienne afin d’échanger sur les moyens de mieux accompagner les industriels tunisiens et de consolider la présence du produit tunisien sur le marché français des composants automobiles