Pollution industrielle à Gabès | Le gouvernement annonce des travaux d’urgence

Il a fallu attendre plus de trois semaines de protestations quotidiennes de la population contre la pollution industrielle à Gabès pour qu’on apprenne enfin, ce lundi 20 octobre 2025, que cette crise est due au… non-parachèvement de six projets programmés dans ce gouvernorat et qui visent à maîtriser les rejets de gaz et améliorer la situation environnementale dans cette région qui s’énorgueillit d’abriter l’unique oasis maritime au monde. C’est bon à savoir, mais pourquoi avoir attendu si longtemps pour l’‘annoncer ?

Latif Belhedi

C’est le ministre de l’Equipement, Salah Zouari qui a fait cette déclaration aujourd’hui lors d’une séance à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) consacrée à la crise larvée à Gabès, à laquelle prenait part aussi le ministre de la Santé Mustapha Ferjani.

La crise, rappelons-le, a été déclenchée le 27 septembre par l’asphyxie de plusieurs élèves suite à des émissions de gaz toxiques des unités du Groupe chimique tunisien (GCT). On peut donc estimer que cette annonce gouvernementale est venue avec un retard que rien ne peut justifier.

Le ministre Zouari, qui a n’a pas cru devoir expliquer pourquoi l’exécution de ces 6 projets a-t-elle été retardée, s’est contenté de préciser que leur coût global s’élève à 200 millions de dinars, que les études et financements y afférents sont disponibles, tout en annonçant le démarrage immédiat des travaux pour leur finalisation, ajoutant qu’ils sont à divers états d’avancement.

Outre les interventions immédiates prévues, il existe des projets complémentaires qui seront mis en œuvre au cours d’une seconde phase. Leur financement, estimé à 180 millions de dinars, est actuellement en cours de négociation avec la Banque africaine de développement (BAD), a aussi annoncé M. Zouari, le but étant d’«améliorer la situation environnementale dans la région et de garantir un environnement sain pour tous», selon ses termes.

Des mesures d’urgence exceptionnelles seront prises afin de relancer les travaux et c’est ce qui a fait l’objet de discussions lors de la réunion, samedi dernier, entre le ministre de l’Equipement et l’ambassadeur de Chine à Tunis, Li Wang. Une équipe d’experts chinois se rendra d’ailleurs demain à cet effet aux usines du GCT à Gabès

Concernant les rejets de phosphogypse directement dans la mer Méditerranée, Salah Zouari a souligné la nécessité de mettre fin à cette pratique sans fixer une date ou un délai pour cela, se contentant de parler d’une aire de stockage de ces rejets pour leur revalorisation et leur réutilisation dans les travaux de bâtiment.

«Si ces projets programmés avaient été achevés dans les délais initialement impartis, on aurait pu en programmer d’autres pour l’amélioration de la situation environnementale et la réhabilitation totale des unités industrielles au profit du développement agricole et économique du pays», a conclu le ministre, sans préciser les causes exactes qui sont derrière le retard mis dans l’achèvement des projets en cours. Sont-elles bureaucratiques, financières ou autres ?

Il reste dépendant à espérer que ces annonces convaincront les habitants de Gabès, qui continuent de protester pour exiger la fermeture pure et simple des unités du GCT, et les rassureront sur les véritables intentions du gouvernement qui est resté, jusque-là, insensible à leurs souffrances et les a longtemps abandonnés à leur sort.

Cela dit, il reste une question que les habitants de Gabès, et pas seulement eux, se posent : pourquoi ces annonces ont-elles été faites à Tunis et non à Gabès ? Et pourquoi, à ce jour, aucun haut responsable de l’Etat n’a cru devoir aller à la rencontre des Gabésiens ?