“Sérénité & Matière” | Aïda Bergaoui expose ses céramiques à Tunis

L’artiste Aïda Bergaoui invite les amateurs d’art à son exposition de céramique “Sérénité & Matière”, qui se tiendra du 24 octobre au 9 novembre 2025, à l’Hôtel Downtown Tunis (13 rue de Médine 1002, Tunis) : une immersion dans un univers à la fois vibrant et apaisant.

Réalisées dans son atelier L’Art Zen, les pièces murales et décoratives de Aïda Bergaoui participent d’une approche intuitive de la céramique. Chaque création témoigne d’une recherche d’équilibre, d’harmonie et de silence intérieur, où les formes, les textures et les couleurs deviennent le reflet d’un dialogue poétique entre l’artiste et la matière.

Pour appréhender et apprécier les œuvres de cette céramiste passionnée, qui explore depuis quelques années la dimension spirituelle et contemplative du geste artisanal, le public est invité à ralentir le regard et à ressentir la présence apaisante de la matière.

L. B.