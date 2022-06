Tunisie – Umed 2022 : Un rendez-vous sportif et touristique désormais incontournable

La 6e édition du marathon Ultra mirage El Djerid (Umed 2022) aura lieu le 1er octobre prochain dans la région de Tozeur. A cette occasion, une conférence de presse à été organisée, ce mardi 21 juin 2022, au siège des Assurances Biat aux Berges du Lac 2, pour présenter ce rendez-vous sportif et touristique. Une cérémonie de signature d’un partenariat entre les organisateurs du marathon et les Assurances Biat a également eu lieu.

Par Cherif Ben Younès

Lors de son allocution, Amir Ben Gacem, organisateur de la compétition, est notamment revenu sur les deux dernières éditions marquées par les difficultés, essentiellement logistiques, liées à la pandémie du coronavirus.

Avec le retour aux conditions normales, le nombre de participants enregistrés jusque-là est déjà un record, à plus de 3 mois du début du marathon, assure M. Ben Gacem, avec plus de 300 athlètes.

Cela suit la courbe ascendante du nombre de participants, qui est passé de 60 en 2017, puis 120 en 2018, jusqu’à l’atteinte de 280 athlètes en 2021, malgré les circonstances difficiles liées à la Covid-19, où plusieurs coureurs n’ont pas pu venir en Tunisie.

Une compétition qui a «résisté» à la crise sanitaire

«Nous estimons que le nombre total des athlètes sera de 400 cette année, sachant que jusqu’à maintenant, il y a plus de 25 nationalités différentes parmi les participants», a indiqué Amir Ben Gacem, précisant que près de la moitié des coureurs enregistrés sont des Tunisiens. Une proportion qui devrait augmenter à l’approche de l’événement, selon lui, car les participants locaux «ont tendance à s’inscrire au cours du dernier mois précédant le début de la compétition».

Amir Ben Gacem a, par ailleurs, fait savoir que 25% des participants, cette année, sont des femmes. «Un chiffre dont nous sommes très fiers en tant qu’organisateurs, s’est-il félicité, parce qu’à ce type de marathons ultra, qui consiste à courir 100Km dans le désert, peu de femmes participent, même à l’échelle internationale».

De son côté, Nejla Moalla Harrouch, directrice générale des Assurances Biat, a affirmé que son entreprise soutient et sponsorise le marathon Ultra mirage El Djerid parce que cette compétition véhicule plusieurs valeurs humaines, dont principalement l’ambition et l’esprit du challenge, ainsi que l’entraide et la solidarité.

Assurances Biat : «Nous croyons aux valeurs véhiculées par ce marathon»

«Des valeurs importantes non seulement dans le cadre de la compétition en question, mais dans la société de façon générale», a-t-elle développé.

Et d’ajouter qu’année après année, une charge positive ressort de cette course et se fait sentir.

La responsable s’est également félicité du fait que l’Umed permet à plusieurs athlètes de s’initier à ce type de compétitions, soulignant que leur chemin ne s’arrête pas là et qu’ils participent à d’autres marathons dans d’autres régions du monde.

Le fait que l’Umed soit organisé exclusivement par des Tunisiens dans le but d’attirer des personnes venant du monde entier, faisant ainsi la promotion du pays sur le plan touristique tout en montrant que les Tunisiens sont capables d’exceller, est une autre raison qui explique l’intérêt des assurances Biat envers cet événement, selon la directrice générale.

Une compétition qui fera du bien sur le plan touristique

En effet, au-delà de l’aspect sportif, la course est très importante également sur le plan touristique, dans un pays qui connaît beaucoup de difficultés économiques, et où le tourisme représente l’un des secteurs-clés pour, du moins, adoucir la crise. D’ailleurs un représentant de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) était présent à la conférence, pour en parler.

Umed est une course d’une seule traite, qui entraîne les coureurs à travers une large variété de terrains et de paysages dans le désert tunisien, «du sable fin, des petites dunes, des barkanes, des lits de rivières, des canyons, des oasis, etc.», lit-on sur le site de l’événement.

Il s’agit du premier ultra-trail (ou course nature) de 100 kilomètres qui se déroule dans cette région, et dans notre pays de façon générale, avec en parallèle, depuis 2020, la tenue d’une autre course de 50 km, en parallèle.