La Fifa félicite l’Espérance sportive de Tunis

La Fédération internationale de football association (FIFA) a adressé ses félicitations à l’Espérance sportive de Tunis, sacrée nouvelle championne de Tunisie.

C’est ce qu’indique un courrier officiel signé par le Président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a exprimé toute sa satisfaction face à la performance de l’Espérance Sportive de Tunis.

« Leurs efforts inlassables et leurs résultats tout au long de la saison ont porté leurs fruits et leur ont permis de remporter ce nouveau titre important… Félicitations à tous les membres de l’équipe et du club pour cette grande réussite », lit-on dans la lettre.

Et d’ajouter : « Tout en vous remerciant, vous et votre Fédération, pour votre soutien continu, votre travail et votre dévouement au développement du football dans votre pays »

Rappelons que cette saison, l’Espérance de Tunis a conservé son titre et a ajouté un 34e championnat à son palmarès, consolidant ainsi son statut de club phare du football tunisien, qui s’est par ailleurs qualifié pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, qui se déroulera aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet 2025.

Y. N.