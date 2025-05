Tunisie | Football : L’AS Marsa retrouve la Ligue 1

L’Avenir Sportif de la Marsa a décroché, ce samedi 24 mai 2025, son billet pour la division nationale pour la saison 2025-2026

Après à une victoire à domicile face au CS Msaken (2-0) valisant un retour en première division, l’AS Marsa a publié un communiqué pour féliciter les joueurs, tout le staff et les supporteurs : « Avec une performance héroïque et un esprit combatif exemplaire, les joueurs ont prouvé que la promotion ne se donne pas, elle s’arrache ».

Les supporters de La Marsa étaient au rendez-vous, ce jour, et ont été les premiers témoins du retour de leur club historique à sa place naturelle dans l’élite du football tunisien.

« Sur les terrains, les joueurs ont mené un combat quotidien contre la fatigue, la pression et les aléas du sort. Mais leur détermination était inébranlable. Aujourd’hui, l’Avenir Sportif de La Marsa ne célèbre pas seulement sa promotion. Le club renouvelle son engagement envers ses supporters : il reviendra plus fort, et la division nationale marquera le début d’une nouvelle ère pour un club qui ne connaît que le chemin de la gloire », lit-on notamment dans le communiqué.

Y. N.