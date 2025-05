Club africain | Une page se tourne pour Ali Aloulou, l’engagement demeure intact

Dressant le bilan d’une situation complexe et soulignant son profond désaccord avec une image qui ne reflète pas l’héritage du Club africain, Ali Aloulou a annoncé son retrait du poste de porte-parole. Il a toutefois réaffirmé avec force son attachement indéfectible aux couleurs et aux valeurs du club.

Les récentes turbulences au Club africain ont laissé des traces après une période éprouvante, marquée par des revers sportifs et des tensions internes médiatisées, qui n’ont pas laissé Ali Aloulou insensible.

En effet, dans la soirée de ce lundi 26 mai 2025, il a publié un post sur sa page Facebook, dans lequel il témoigne de son attachement indéfectible aux valeurs transmises par les anciens, assurant que, quelle que soit sa position, son dévouement au club demeure entier :

« Ces dernières semaines ont été parmi les plus éprouvantes de mon parcours au sein du Club Africain.

Nous avons essuyé un revers sportif douloureux, conséquence d’une hésitation face à une situation qui réclamait des choix fermes et immédiats. À cela se sont greffées des tensions internes, malheureusement rendues publiques, nourrissant une image éloignée des principes qui ont fait la grandeur du Club Africain. Ces écarts ne reflètent pas notre héritage, et je ne peux m’y reconnaître.

Depuis mes premiers pas au sein du club, j’ai toujours agi avec un sens profond du devoir et du respect. J’ai grandi avec ces couleurs ancrées en moi, animé par les valeurs transmises par nos anciens. Et j’ai servi cette institution avec conviction, honnêteté et fidélité, sans jamais chercher à en tirer un avantage personnel.

Aujourd’hui, je tourne une page avec le sentiment du devoir accompli et la conscience tranquille. Mon engagement envers le Club Africain reste intact, et je continuerai à le servir, avec la même détermination, quelle que soit ma position ».