Tunis accueille le 3e Camp Hydrogène Vert

Le réseau Med-Gem organise la 3e édition du Camp Hydrogène Vert, du 7 au 11 juillet 2025 à l’École Polytechnique de Tunisie à Sidi Bou Saïd, sous le thème «De la théorie à l’action» avec la participation de 30 experts : 10 issus des pays de l’Union européenne (UE) et de la région Mena, et 20 de Tunisie.

Cette initiatives est financée par l’UE et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), à travers le projet «Hydrogène vert pour une croissance économique durable et une économie décarbonée en Tunisie» (H2Vert.TUN), et mise en œuvre par le ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie (Mime) et l’Agence allemande de coopération (GIZ), en collaboration avec l’École nationale d’ingénieurs de Tunis (Enit), l’École polytechnique de Tunisie et avec le soutien médiatique d’EU Neighbours South.

Fort du succès des deux premiers camps au Maroc et au Liban, cette université d’été et hackathon régional exclusif UE-Sud de la Méditerranée offre aux étudiants une occasion unique d’approfondir leurs connaissances des technologies de l’hydrogène renouvelable tout en favorisant la collaboration et l’innovation transfrontalières.

Pendant quatre jours intensifs, les étudiants acquerront une expérience pratique de la production, du stockage, de la distribution et des applications de l’hydrogène dans des secteurs tels que l’énergie, les transports et l’industrie, aux côtés d’experts et de mentors de renom.

I. B.

D’après EU Neighbours South.