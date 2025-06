‘‘Le Rêve d’Hannibal’’ │ Un voyage identitaire entre passé et présent

Le samedi 21 juin 2025 à 19h, le Théâtre El Hamra, à la rue Al-Jazira, au centre-ville de Tunis, accueille la pièce ‘‘Le Rêve d’Hannibal’’, écrite et interprétée par Sofiene El Bahi, dans une mise en scène signée Maher Msaddek.

Ce spectacle en arabe tunisien propose une plongée intime et politique dans l’histoire.

Un expert-comptable, invité par un ami expatrié, réalise à quel point il ignore l’histoire de son propre pays. Ce constat déclenche une quête personnelle et historique, jusqu’à sa rencontre symbolique avec la figure d’Hannibal Barca, célèbre stratège carthaginois. À travers ce face-à-face, l’Histoire se fait miroir, interrogeant les mémoires enfouies et les fractures contemporaines.

La pièce, d’une durée de 1h15, mêle narration, introspection et évocation historique dans une langue vivante, ancrée dans le quotidien tunisien. Une création à la fois sensible et engagée.

Djamal Guettala

Les billets sont disponibles sur la plateforme Teskerti.tn.

Lien localisation : Théâtre El Hamra