Tunisie │Kaïs Saïed poursuit son combat contre le travail précaire

L’État social n’est pas un simple slogan, mais une réalité qui sera mise en œuvre sur le terrain dans tous les secteurs et toutes les régions, a déclaré Kaïs Saïed, ajoutant qu’il s’agit d’une révolution de libération nationale, qui sera menée jusqu’à la victoire, par allusion au projet de décret relatif à l’interdiction de la sous-traitance et l’emploi précaire dans le secteur public.

Lors de sa rencontre, lundi 16 juin 2025, au palais de Carthage, le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, et son collègue des Technologies de la communication, Sofien Hemissi, le président de la république a évoqué le projet de décret relatif à l’interdiction de la sous-traitance dans le secteur public et à la dissolution de la société Itissalia Services, qui recourt encore à ce mode d’emploi précaire dans le secteur public.

Selon un communiqué de la présidence, le chef de l’État a précisé que ce texte devrait compléter la modification du Code du travail interdisant et criminalisant la sous-traitance dans le secteur privé.

Que ce soit dans le privé ou public, lorsqu’un travailleur se sent en sécurité et stable, et qu’il s’identifie à l’entreprise pour laquelle il travaille, sa productivité et son dévouement seront plus grands.

Il n’y aura plus de servitude ni d’esclavage sous le couvert d’une légalité fabriquée de toutes pièces, taillée sur mesure pour ceux qui ont élaboré les lois déjà abrogées ou qui sont sur le point de l’être, a encore déclaré le président de la république, qui cherche ainsi à concrétiser sa conception d’un Etat social moins inégalitaire.

I. B.