Poésie │ Abdellatif Laâbi traduit Jumana Mustafa en français  

Dans une belle édition bilingue, arabe et français, paraît le recueil ‘‘Griffes’’ de la poète palestinienne, Jumana Mustafa, traduit par le poète marocain, Abdellatif Laâbi.

Jumana Mustafa est née en 1977 au Koweït, de parents exilés, elle vit aujourd’hui entre la Jordanie et l’Egypte. Militante pour les droits de l’Homme, elle est fondatrice du festival Poetry in Theaters.

Jumana écrit une poésie de défi, surprend par son audace, Sa parole est affranchie des lieux courants qu’on attend de la poésie palestinienne pour écrire la voix d’une femme en butte au machisme social, aux retors de visions rétrogrades et sort ses griffes, sans vernis, ni contours, ses mots directs, d’apparence simples, crient, sans fioritures de langage, une douleur, une vie intérieure en révolte, contre tant de maux, tant de contrariétés, tant de malentendus entre femmes et hommes, poète citoyenne du monde, sa poésie est un chant d’amour, de liberté et de vie.

Tahar Bekri

لا نريد فراشة

لا نريد نايا و لا نريد نبعا رقراقا

نريد كأسا جديدة لنعيش ساعة أخرى

Nous n’avons besoin ni de papillon

ni de flûte

ni de source miroitante

Nous voulons ingurgiter un autre verre

pour vivre une heure de plus

Traduit de l’arabe par Abdellatif Laâbi

Jumana Mustafa, ‘‘Griffes’’, préface de Christophe Dauphin, traduction d’Abdellatif Laâbi, Les Hommes sans Epaules Editions, 114 p ; 15E.