Hamza Mathlouthi quitte Zamalek │ Entre tristesse et gratitude

Le défenseur international tunisien Hamza Mathlouthi a annoncé mercredi 25 juin 2025 son départ du club égyptien Zamalek, mettant fin à une période de cinq saisons marquée par d’importants succès en trophées mais se terminant par une blessure.

Le contrat de Mathlouthi avec le Zamalek a expiré à la fin de la saison qui vient de s’achever.

Le joueur de 32 ans a rejoint le club cairote en octobre 2020, libre de tout transfert en provenance du CS Sfaxien tunisien.

Dans un communiqué publié sur son compte Instagram, Mathlouthi a exprimé un «mélange de tristesse et de gratitude» suite à son départ.

«Le parcours n’a pas été facile, mais il a été formidable», a-t-il écrit, revenant sur sa période passée au club.

«Pendant cinq ans, j’ai porté le maillot du Zamalek avec honneur, je me suis battu pour cette entité et j’ai vécu des moments inoubliables, où nous avons soulevé des coupes et célébré avec un public enthousiaste», a-t-il déclaré.

Mathlouthi a subi une blessure au ligament croisé antérieur (LCA) en janvier, ce qui l’a limité à 14 apparitions cette saison.

«Cette récente blessure a été un coup dur, non seulement pour mon corps, mais aussi pour mon âme», a-t-il déclaré.

«J’aurais aimé pouvoir continuer à défendre cet emblème, mais chaque histoire a une fin», a-t-il admis.

Mohamed Slama, l’agent de Mathlouthi, a déclaré à On Sport qu’aucune discussion n’avait eu lieu concernant un renouvellement de contrat avec Zamalek.

Slama a indiqué que Mathlouthi suivrait deux mois de rééducation aux Émirats arabes unis et devrait être à 100% de sa forme d’ici fin ‘

Il a également révélé que le joueur avait reçu une offre d’un «grand club africain», malgré sa blessure.

Durant son passage au Zamalek, Mathlouthi a disputé 153 matchs, marquant cinq buts et délivrant six passes décisives.

Il a joué un rôle clé dans l’équipe qui a remporté six titres majeurs, dont la Premier League égyptienne lors des saisons 2020/2021 et 2021/2022, la Supercoupe d’Égypte en 2020/2021, la Coupe de la Confédération de la CAF en 2023/2024, la Supercoupe de la CAF en 2024/2025 et la Coupe d’Égypte en 2024/2025.

«Je repars aujourd’hui fier de chaque moment passé ici et de chaque titre que nous avons remporté ensemble», a conclu Mathlouthi dans son message d’adieu.