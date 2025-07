Football | Deux matches de préparation pour l’Espérance de Tunis  

L’Espérance de Tunis, qui a remporté le doublé Championnat et Coupe de Tunisie et laissé une bonne impression lors de la dernière Coupe du monde des clubs Fifa, aux Etats-Unis, va jouer son second match amical de préparation pour le démarrage de la nouvelle saison, le 27 juillet courant, face au club égyptien d’Al Masry, qui se prépare à Ain Draham, au nord-ouest de la Tunisie.

Lors de son premier match de préparation, vendredi 18 juillet, dans son fief du Parc Hassène Belkhodja, à Tunis, l’Espérance a battu l’Avenir de la Marsa par 2-0, buts marqués par deux arrières latéraux Raed Bouchniba et Nidhal Elaifi sur des assists du joueur suédois d’origine tunisienne Elyas Bouzaiene, recruté la saison précédente mais qui n’a pas beaucoup joué.

Lors de ce match joué en trois périodes de 30 minutes chacune, le coach Maher Kanzari a effectué une large revue d’effectif en faisant jouer beaucoup de jeunes issus du centre de formation et de nouvelles recrues.

Le rythme n’y est pas encore, ni les automatismes, l’équipe étant encore en rodage, mais le staff technique a enregistré quelques satisfactions, côté joueurs et jeu varié et en mouvement.

Les «Sang et Or» joueront leur premier match du championnat 2025-2026, le 9 août prochain, en déplacement face à l’Avenir sportif de Gabès. D’ici là, l’équipe sera mieux stabilisée.

I. B.