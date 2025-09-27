Ligue des champions CAF | L’Espérance de Tunis valide son billet pour le second tour

L’Espérance sportive de Tunis s’est largement imposée ce samedi soir au stade de Radès face aux Forces Armées du Niger sur le score de 4 but à 1.

Cette belle victoire comptant pour le match retour du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF permet à la formation Sang et Or de poursuivre l’aventure en validant sa qualification sans difficulté pour le 2e tour, sachant qu’elle avait déjà remporté le match à l’aller à Niamey (3-0).

Youssef Belaïli a ouvert le score dès la 19e minute, avant une réplique rapide de l’AS FAN du Niger à la 33ᵉ par Elvis Addae. Mais l’Espérance a rapidement repris l’avantage grâce à un but de Yan Sasse (39ᵉ).

L’Espérance a confirmé son avantage en seconde période d’abord sur but de Ibrahima Keita à la 65e minute puis sur penalty de Yassine Meriah (90+4) validant définitivement sa qualification.

Y. N.