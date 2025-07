Bourguiba ou les multiples facettes d’un dirigeant complexe

En suivant ce soi l’émission Les 4 Vérités animée par Hamza Belloumi, j’ai été particulièrement intéressé par l’intervention de Lotfi Hajji, journaliste, venu présenter son dernier ouvrage ‘‘Al Bourguibiya min al dakhel’’ (Le bourguibisme de l’intérieur). Cette émission m’a permis de découvrir des aspects méconnus de la vie politique et personnelle de Habib Bourguiba, à travers le regard d’un chercheur qui lui a consacré plusieurs études approfondies.

Lotfi Sahli

Dans ce livre, Lotfi Hajji nous propose une immersion dans les coulisses du pouvoir sous Bourguiba, premier président de la Tunisie indépendante (1957-1987) et figure emblématique du nationalisme tunisien.

À la différence d’une simple biographie ou d’un récit historique classique, l’auteur adopte une approche à la fois biographique et analytique, en s’appuyant sur des témoignages rares, des documents d’archives et des réflexions personnelles. Le lecteur découvre un Bourguiba plus humain, parfois vulnérable, tiraillé entre le désir de moderniser la société et la nécessité de maintenir une autorité forte pour préserver son régime.

Lotfi Hajji décrit notamment les dilemmes d’un homme confronté aux contradictions entre la tradition et la modernité, ainsi que ses rapports complexes avec son entourage politique.

L’ouvrage dévoile aussi comment Bourguiba contrôlait son image, surveillait ses collaborateurs et gérait les tensions religieuses dans un contexte régional sensible. Et montre également la solitude d’un leader ambitieux qui portait à la fois le poids des espoirs d’un peuple et la crainte de voir son projet échouer.

En somme, ‘‘Al Bourguibiya min al dakhel’’ offre un éclairage inédit sur l’homme derrière le mythe, en présentant une vision nuancée d’un dirigeant souvent idéalisé ou critiqué, mais qui force le respect même de ses adversaires.

Cette lecture m’a paru essentielle pour mieux comprendre non seulement l’histoire politique tunisienne, mais aussi la complexité des choix qui façonnent un État en devenir à travers le portrait d’un dirigeant complexe qui a construit une Tunisie à son image : enracinée dans sa personnalité historique et culturelle, ouverte aux vents du progrès et de la modernité et traversée par d’inévitables contradictions qui persistent encore 38 ans après la fin de son règne et 25 ans après sa mort.

Le livre est publié en 2025 par Mediterranean Publisher (Al Moutawassitia) en quatre tomes : 1- Bourguiba et le leadership vorace; 2- Bourguiba et le grand jihad; 3- Bourguiba et les combats de son temps; 4- Bourguiba président à vie.