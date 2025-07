82e Mostra de Venise | Erige Sehiri au jury du Prix du Premier Film

La réalisatrice, productrice et ancienne journaliste franco-tunisienne Erige Sehiri a été nommée au jury international du Prix de Venise du Premier Film «Luigi De Laurentiis», organisé dans le cadre de la 82e Mostra de Venise, qui se tiendra du 27 août au 6 septembre 2025.

Le jury sera présidé par la réalisatrice écossaise Charlotte Wells, soutenue par le réalisateur et scénariste italien Silvio Soldini. La composition des jurys a été approuvée par le Conseil d’administration de la Biennale, sur recommandation du directeur artistique du Festival, Alberto Barbera, a indiqué la biennale dans un communiqué publié mardi 22 juillet.

Figure marquante du cinéma maghrébin, Sehiri fait ses débuts en 2018 avec le documentaire ‘‘La voie normale’’, suivi en 2022 de son premier long métrage ‘‘Sous les figues’’, sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes et choisi comme candidat officiel de la Tunisie aux Oscars 2023.

Parallèlement à sa carrière cinématographique, Sehiri est activement engagée dans la promotion de la liberté d’expression et de l’éducation aux médias. Elle est cofondatrice de la plateforme journalistique Inkyfada et de l’organisation non gouvernementale tunisienne Al Khatt. Elle fait également partie du collectif Rawiyat – Sisters in Film, créé pour soutenir les cinéastes de la diaspora arabe et tunisienne.

En 2024, elle a présenté son deuxième film, ‘‘Promis le ciel’’, dans la section Un Certain Regard du Festival de Cannes.