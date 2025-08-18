Sidi Bou Saïd et sa traditionnelle «kharja» soufie

La traditionnelle «kharja» ou procession soufie a animé hier, dimanche 17 août 2025, les rues du village de Sidi Bou Saïd, village arabo-andalous surplombant la baie de Tunis, attirant fidèles, confréries et de nombreux visiteurs.

En début d’après-midi et en soirée, la procession a traversé le village bleu et blanc, partant du quartier de la zaouïa du saint patron, Abou Saïd El-Beji (1160-1231) avec des porte-étendards en tête et des chœurs entonnant des chants mystiques au rythme du bendir et des percussions.

Ce rite, propre à la tradition maraboutique tunisienne, comprend la récitation du dhikr et la bénédiction des rues et des places au passage de la procession, rejointe par les habitants et les touristes le long du parcours.

L’édition de cette année a comporté deux sorties, une le matin et une en fin d’après-midi, afin de permettre une plus large participation des fidèles et du public.

La «kharja» implique historiquement plusieurs «turuq» ou voies soufies, dont les Issawiya de l’Ariana voisine, réputée pour ses groupes musicaux et choraux. La présence et la contribution des confréries Issawiya sont attestées depuis des années par des chroniques et des articles de fond consacrés à la fête.

Le cycle de célébrations liées à la «kharja» se poursuivra dans les prochains jours avec des moments de prière et de chants à la zaouïa, confirmant la vitalité d’une tradition qui rythme la vie culturelle et spirituelle du village chaque mois d’août.

Cette année, la «kharja» a réaffirmé l’identité de Sidi Bou Saïd comme lieu de pratiques religieuses soufies et de rencontre pour les communautés locales et les visiteurs, avec une forte participation populaire et un regain d’intérêt médiatique. Les reportages soulignent une participation importante tout au long du parcours de la procession et l’ancrage profond du rite dans la culture religieuse tunisienne.