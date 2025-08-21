Football | Kouceila Bouâlia à Tunis pour intégrer l’Espérance

L‘ailier droit explosif algérien de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK) Kouceila Bouâlia, 24 ans, est arrivé ce jeudi 21 août 2025 à Tunis pour régler les derniers détails de son intégration de l’Espérance sportive de Tunis.

Il devra subir aujourd’hui les examens médicaux nécessaires avant de signer officiellement son contrat avec l’équipe championne de Tunisie de football. Il sera le troisième international algérien de l’effectif entraîné par Maher Kanzari avec Amine Tougai et Youcef Belaili.

Depuis son accession à l’équipe séniors en 2020, Bouâlia a a joué 117 rencontres avec la JSK et a marqué 36 buts.

L’opération de transfert coûtera au total à l’Espérance 620 000 euros, soit environ 2 millions de dinars tunisiens, un investissement jugé stratégique par la direction pour redonner de l’impact à une attaque en manque d’efficacité depuis le début de saison.

«Après plusieurs saisons à la JSK, j’ai ressenti le besoin d’un nouveau défi. L’Espérance m’a présenté un projet ambitieux, difficile de refuser », a déclaré le joueur.

I. B.