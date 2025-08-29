Football | Tunisie : Ali Rached tire sa révérence

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé le décès de l’ancien entraîneur Ali Rached, survenu ce vendredi 29 août 2025.

Ancien ancien membre du staff technique de l’équipe nationale et entraîneur adjoint aux côtés de Kaspérczak (1995- 1998), Ali Rached a dirigé plusieurs clubs de l’élite et de 2e division, laissant toujours son empreinte d’homme professionnel et dévoué.

Outre la FTF, plusieurs sportifs et clubs ont présenté leurs condoléances à la famille et amis du regretté Ali Rached.

Y. N.