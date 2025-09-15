Football | Le président de la FTF Moez Nasri à la tête de la Commission d’appel de l’Union arabe

Le président de la Fédération tunisienne de football (FTF) Moez Nasri, a été élu à la tête de la Commission d’appel de l’Union arabe de football.

C’est ce qu’a annoncé la FTD, ce lundi 15 septembre 2025, sachant que Moez Nasri a été élu à l’occasion des travaux de la 28e Assemblée générale de l’UAFA, qui se déroule à Riyad en Arabie saoudite.

Rappelons par ailleurs que Moez Nasri préside la FTF depuis le mois de février 2025 et qu’il a été élu pour une mandature de trois ans.

Y. N.