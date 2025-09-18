Volleyball | La Tunisie élimine l’Égypte au Championnat du monde masculin

La Tunisie a remporté le derby nord-africain crucial face à l’Égypte et s’est qualifiée pour les huitièmes de finale du Championnat du monde FIVB de volley-ball masculin 2025 aux Philippines. Les Tunisiens sont en tête de la poule A et affronteront les deuxièmes de la poule H – la Tchéquie, le Brésil ou la Serbie – au prochain tour. (Ph. Le libéro tunisien Mohamed Ridene).

À l’issue d’une bataille acharnée dans la Poule A à Pasay City, les Tunisiens ont dominé le match en trois sets et se sont assurés la première place du classement final grâce à un bilan de 2 victoires pour 1 défaite, 6 points et 7 sets pour 3 défaites.

La Tunisie a surpassé l’Égypte dans tous les points marqués, s’imposant 3-0 (25-19, 25-18, 25-22) grâce au contre magistral du centre de 21 ans Mahdi Ben Tahar, qui a inscrit le point de la victoire. Grâce à ce résultat, la Tunisie progresse de sept places au classement mondial FIVB pour atteindre la 33e place, tandis que l’Égypte chute de six places pour se retrouver à la 28e place.

L’attaquant tunisien Oussama Ben Romdhane, 22 ans, a signé quatre des cinq aces et deux des sept blocs décisifs de son équipe, pour un total de 14 points. Il a partagé le titre de meilleur marqueur du match avec son coéquipier en cross-court Elyes Karamosli, qui a également inscrit 14 points, tous sur des swings.

Outre sa domination sur l’Égypte (42-32 en attaques décisives, 7-4 en contres et 5-3 en aces au service), la Tunisie a également commis moins de fautes directes que ses adversaires (20-21).

«Nous sommes évidemment très heureux, car dès le début du Championnat du monde, nous savions que nous devions gagner contre l’Égypte, qui est aussi un derby africain, pour nous qualifier pour le tour suivant», a déclaré Ben Romdhane à VBTV. «Je tiens à remercier tous mes coéquipiers. Il y a beaucoup de jeunes joueurs et c’était leur premier Championnat du monde, alors je tiens également à les remercier, ainsi que tout le staff et tous les supporters présents», a-t-il ajouté.

I. B.