CAN 2025 -Maroc | Les Tunisiens seront aussi soumis à un visa

Pour se rendre au Maroc, les ressortissants tunisiens seront soumis à partir du 25 septembre 2025 et jusqu’au 26 janvier 2026 à un visa électronique obligatoire temporaire.

Cette mesure a été décidée à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 par le pays organisateur, expliquant qu’il s’agit d’une exception pour les citoyens des pays habituellement exemptés de visa, lit-on dans un communiqué publié par le consulat général du Maroc à Tunis.

La même source précise que les demandes pour un e-visa spécial CAN (AEVM) seront ouvertes via l’application Yalla qui centralisera l’ensemble des démarches des supporters.

Y. N.