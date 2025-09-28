L’église de La Goulette rend hommage à Claudia Cardinale

Une messe sera célébrée le mardi 30 septembre 2025 à 18 heures en l’église de La Goulette à la mémoire de Claudia Cardinale, l’actrice italo-française native de la célèbre station balnéaire au nord de Tunis, décédée le 23 septembre 2025, à 87 ans.

Claudia Cardinale durant toute sa vie a glorifié la Tunisie et en particulier sa ville natale La Goulette, en jouant notamment dans le film de Férid Boughedir ‘‘Un été à La Goulette’’, sorti en 1996, d’où est tirée l’image d’illustration.

Les Tunisiens, par cette messe, veulent lui témoigner leur profonde reconnaissance et aussi honorer la merveilleuse artiste.

Evidemment les français et les italiens de Tunisie s’associent à ce soutien.

Ni fleurs, ni couronnes selon la volonté de Claudia Cardinale, indiquent les organisateurs. Sachant que l’office sera célébré par le père Narcisse Djerambete.