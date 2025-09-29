Championnats du monde de para-athlétisme | Yassine Gharbi attendu en finale à New Delhi

Le champion du monde tunisien Yassine Gharbi est attendu demain à 6h45 en finale des Championnats du monde de para-athlétisme à New Delhi, en Inde.

Il s’est en effet qualifié, ce lundi 29 septembre 2025, pour la finale du 400 mètres T54 dans le cadre de la troisième journée des Championnats, validant ainsi son billet pour la finale du 400 mètres T54.

Le champion tunisien a par ailleurs signé son meilleur chrono de 2025, avec un temps de 45,59 secondes, se réjouit la Fédération tunisienne des sports pour handicapés.

Y. N.