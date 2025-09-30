Avec un nouveau record mondial, Yassine Gharbi s’offre l’or à New Delhi

Le Tunisien Yassine Gharbi a décroché, ce mardi 30 septembre 2025, la médaille d’or aux Championnats du monde de para-athlétisme à New Delhi.

Sacré champion du monde en remportant les 400 mètres (catégorie T54), Yassine Gharbi a aussi signé un nouveau record du championnat du monde avec un chrono exceptionnel de 44,96 secondes.

La Fédération tunisienne des sports pour handicapés a félicité Yassine Gharbi pour cette belle performance en rappellant qu’avec cette nouvelle distinction à l’échelle mondiale, l’athlète confirme son statut de référence mondiale.

Y. N.