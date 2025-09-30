Exposition «Parcours I مسارات » au Palais Kheireddine

Une exposition collective intitulée «Parcours I مسارات » se tient actuellement à l’Institut français de Tunisie (20–22 avenue de Paris, Tunis) et au Palais Kheireddine (Rue du Tribunal, médina de Tunis). Elle restera ouverte jusqu’au 11 octobre 2025.

Organisée dans le cadre du projet Elyssa, «Parcours I مسارات », réunit les travauxde vingt artistes de la scène contemporaine tunisienne, réunis autour d’œuvres aux formes multiples : installations, peintures, vidéos, romans graphiques et performances.

L’édition de cette année prend une dimension particulière en rendant hommage à Walid Mhiri, lauréat du projet Elyssa, disparu le 11 septembre dernier. Son œuvre posthume, présentée conformément à ses souhaits et avec le soutien de ses proches, est visible dans le parcours de l’exposition.