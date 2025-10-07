Football | Une vraie fausse affaire Youssef Snana

On fait tout un plat du refus du joueur Youssef Snana de rejoindre l’équipe de Tunisie de football, tout en s’offusquant du fait que l’ancien attaquant du Club africain et de l’Espérance de Zarzis voudrait jouer sous les couleurs du Qatar. Or, nous autres Tunisiens, sommes passés maîtres dans cet exercice qui consiste à changer la nationalité sportive des joueurs et notre sélection de football est à 70-80% composée de binationaux, dont certains se savent pas chanter correctement l’hymne national tunisien.

Latif Belhedi

Souvenons-nous : ne devons-nous pas, en partie, notre unique Coupe d’Afrique des Nations, en 2004, à un attaquant brésilien naturalisé tunisien Francileudo Santos, dont la Fédération tunisienne de football (FTF) tente aujourd’hui de naturaliser le fils, Alisson Santos, jeune attaquant du club brésilien Sporting CP ?

Aujourd’hui, dans le sport en général et en football en particulier, les notions de nationalisme ou de patriotisme apparaissent quelque peu ringardes, car les joueurs, dès leur plus jeune âge, ne pensent plus qu’à leurs intérêts financiers. Jouer pour le drapeau du pays d’origine a de moins en moins d’attrait aux yeux des joueurs et des athlètes de haut niveau, d’autant que la tentation de se laisser «débaucher» par l’argent est de plus en plus grande.

Par ailleurs, la plupart des nations utilisent des joueurs natifs de pays étrangers et l’exemple le plus frappant est celui de l’équipe de France de football qui est composée à 80-90% de Français d’origines africaine, maghrébine et espagnole.

Pour revenir au joueur Snana, et sans justifier sa position, nous pensons que son cas ne devrait pas susciter autant d’émotion dans les milieux du football tunisien. D’abord, parce qu’il est loin d’être une foudre de guerre et même si l’équipe de Tunisie manque d’avant-centre de métier, ce n’est pas Snana qui va y faire la pluie et le beau temps. Et puis, si le joueur lui-même n’a pas envie de porter le maillot de l’équipe de Tunisie, d’autant qu’il est presque certain de rester longtemps sur le banc des remplaçants, à quoi bon faire appel à lui ?

Aussi quand Husseïn Jenayah, le vice-président de la FTF, déclare que des mesures réglementaires seront prises bientôt pour faire face à ce phénomène du changement de nationalité sportive des joueurs, afin de protéger le football tunisien, on aimerait lui rappeler que la Tunisie est mal placée pour vraiment lutter contre ce phénomène dont elle fait elle-même son miel.

Rappelons que Youssef Snana, 21 ans, a récemment rejoint le club qatari Al-Sailiya Sports Club sous les couleurs duquel il a joué 4 matches et marqué 3 buts, ce qui lui a permis de taper dans l’œil des responsables du football du riche émirat gazier, qui ont formé le souhait de le voir jouer sous les couleurs de leurs pays. Et c’est de bonne guerre… Sachant que l’affaire ne sera pas une simple formalité, puisque le joueur a déjà joué sous les couleurs de la Tunisie et que, dans son cas, le changement de nationalité sportive va être difficile.