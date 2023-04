Ligue des champions d’Afrique de football : l’Espérance gagne sans convaincre

L’Espérance sportive de Tunis (EST) a certes réussi, hier soir, vendredi 21 avril 2023, à battre la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK) en demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique de football, à la faveur d’une courte victoire, qui plus est, remportée à l’extérieur, mais elle n’a pas du tout convaincu.

Outre la victoire obtenue sur un score étriqué (0-1) grâce à un but de Mohamed Ali Ben Hammouda, royalement servi par Hamdou El Houni, jouant rapidement une touche ayant surpris les défenseurs de la JSK, l’Espérance n’a pratiquement rien montré de bon et a rarement inquiété les buts adverses.

Accaparant la balle pendant toute la première mi-temps, les protégés de Nabil Maaloul se contentaient de la faire circuler dans leur camp, et avec ce jeu latéral laborieux et téléphoné, ils ont même risqué d’être cueillis à froid par leur adversaires qui se sont montrés plus entreprenants en avant. Il leur a juste manqué la dernière touche et ont vu plusieurs de leurs tirs arrêtés in extremis par Moez Ben Cherifia, le meilleur sang et or.

Les Espérantistes, à l’image de Mohamed Ali Ben Romdhane, étaient brouillons et empruntés, et on les voit mal, avec leur jeu actuel, aller plus loin dans la compétition phare.

Au match retour, samedi prochain à Radès, les Espérantistes doivent rehausser leur niveau de jeu et faire preuve de plus de créativité et de vitesse en avant pour espérer rassurer leurs supporters sur leur chance de remporter une compétition où les ténors habituels, Egyptiens, Marocains et Sud-africains, ne vont rien lâcher.

I. B.