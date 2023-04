Prix littéraires de la 37e Foire internationale du livre de Tunis

Huit auteurs tunisiens, six arabophones et deux francophones, en plus de deux éditeurs, ont été primés à la 37e édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT) qui récompense chaque année les nouvelles œuvres littéraires et les éditeurs tunisiens.

Le palmarès complet de cette 37e édition organisée du 28 avril au 7 mai 2023, a été dévoilé, hier soir, vendredi 29 avril 2023, au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée au siège de l’Académie tunisienne des sciences des lettres et des arts, Beït al-Hikma, à Carthage.

La cérémonie officielle d’ouverture du FILT a été organisée, dans la matinée, au siège de la Foire au Palais des expositions du Kram, en présence du président Kaïs Saïed et des représentants des pays participants.

Les livres et les études primés ont été sélectionnés par des comités de sélection, pour chaque langue et genre littéraire, présidés par l’universitaire Hichem Al-Rifi.

Les auteurs lauréats ont été sélectionnés parmi une liste de 17 auteurs dans la shortlist des œuvres littéraires en compétition pour les prix de cette année.

Cette édition présente six prix pour la création littéraire et intellectuelle : Prix Bechir Kheraief (roman), Prix Ali Douagi (nouvelle), Prix Fatma Haddad (études philosophiques), Prix Tahar Haddad (recherches en humanités et littéraires), Prix Mustapha Kheraief (poésie) et Prix Sadok Mazigh (traduction vers ou à partir de l’arabe).

Palmarès complet :

Prix Littéraires (avec mention du nom de l’œuvre, son auteur, l’éditeur et la langue de publication) :

1- Prix du roman (ex aequo) :

– Zoul Allah de Nizar Chakroun, éditions Meskiliani (en arabe);

– Je Jalouse la brise du sud sur ton visage de Meriem Sellami, Cérès éditions (en français).

2 – Prix de la nouvelle :

– Vœu pieux de Hsan Marzouki, éditions Al-Moutawassit (en arabe)

3 – Prix des études philosophiques :

– Fi Istichkal alyawm al falsaffi de Mohamed Abou Hachem Mahjoub, éditions Kalima (en arabe).

4 – Prix des recherches en humanités et littéraires (ex aequo) :

– L’encre de soi, étude sur le Khabar chez As-Souli de Mohamed Kadhi, éditions Kalima (en arabe).

– Jemna l’oasis de la révolution de Mohamed Kerrou, éditions Meskiliani (en français).

5 – Prix de la poésie :

– Al qaria de Khaled Mejri (en arabe).

6 – Prix de la traduction :

– Makalet de Jalel Sayed, traduction du livre premier et d’un choix d’autres essais de l’œuvre du Français Michel de Montaigne

7- Prix de l’édition:

– Prix du meilleur éditeur : Kalima éditons;

– Prix de l’édition spéciale pour enfants et jeunes : Pop Libris éditions.