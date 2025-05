Le salon de l’eau et de l’énergie, Irrimed Expo, du 17 au 20 juin à Tunis

Du 17 au 20 juin 2025, le Parc des Expositions du Kram à Tunis accueillera le premier Salon Méditerranéen de l’Eau, de l’irrigation et de l’énergie (Irrimed Expo), événement de référence en Méditerranée dédié à l’eau, à l’irrigation et aux énergies renouvelables.

Ce salon réunira 150 exposants sur 5 000 mètres carrés et devrait attirer près de 15 000 visiteurs, dont des professionnels, des décideurs politiques, des agriculteurs, des chercheurs et des chefs de file de l’industrie.

Dans un contexte de sécheresse structurelle en Tunisie, aggravée par la demande croissante en eau pour l’agriculture, le tourisme et les besoins de la population, Irrimed s’aligne sur la Stratégie nationale pour une économie durable de l’eau pour la période 2030-2050.

Selon le site Internet d’Irrimedexpo, le salon présentera les dernières innovations technologiques en matière de gestion de l’eau, d’irrigation intelligente et d’énergies renouvelables.

Parmi les participants figurent des entreprises de traitement et de distribution d’eau, des fabricants d’équipements d’irrigation et des opérateurs énergétiques, qui présenteront des solutions de pointe.

En parallèle, un riche programme de conférences et d’ateliers aura lieu, avec des experts tunisiens et internationaux qui aborderont des questions clés telles que le dessalement de l’eau, l’irrigation intelligente et la gouvernance de l’eau. Des institutions telles que la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede), l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME) et l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGed) mèneront des discussions concrètes. Irrimed invite également les universités, les centres de recherche et les organisations internationales à participer en tant que partenaires, offrant une plus grande visibilité à travers les plateformes médiatiques de l’événement.

Des opportunités de partenariat sont disponibles pour ceux qui souhaitent participer à cette rencontre stratégique en Méditerranée. Cet événement marque une étape importante vers la sensibilisation et la mobilisation des acteurs régionaux sur les enjeux environnementaux, la durabilité et l’innovation technologique.