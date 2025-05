Football │Explication au sommet entre l’Espérance de Tunis et le Stade Tunisien  

La finale de la Coupe de Tunisie de football opposera l’Espérance sportive de Tunis (EST) et le Stade Tunisien (ST). Beau spectacle en perspective entre deux belles équipes, aux motivations différentes mais tout aussi fortes. (Ph. Sadok Kadida ou Yan Sasse : c’est à qui fera parler la foudre !)

Le rideau tombera donc, demain, dimanche 1er juin 2025, à partir de 16 heures, sur la saison de football 2024-25 au Stade Olympique de Radès, avec la dernière journée de la Coupe de Tunisie entre le ST, cherchant à conserver son titre, et l’EST, qui vise le doublé deux après avoir remporté le championnat. Il s’agira de la première rencontre entre les deux équipes à ce stade avancé de la compétition.

Les deux équipes ont une longue tradition dans cette compétition. Le ST, vainqueur de la première édition après l’indépendance en 1956, compte 7 titres à son actif, tandis que l’EST détient le record du plus grand nombre de titres dans la compétition, avec 15, dont 3 consécutifs en 2006, 2007 et 2008.

Remporter la Coupe offrira à l’EST l’opportunité d’enrichir son palmarès, qui est déjà le plus riche du pays, avec un 6e doublé de son histoire, après celles de 1989, 1991, 1999, 2006 et 2011. Cela permettra, en revanche, au ST de sauver sa saison et de réaliser un exploit inédit dans son histoire en remportant le titre pour la 2e fois consécutive.

Ce match représente un défi particulier pour l’entraîneur du ST, Chokri Khatoui, et pour celui de l’EST, Maher Kanzari, car chacun tentera de remporter son premier titre national en tant que premier entraîneur d’un club tunisien.

Kanzari, qui a débuté la saison sur le banc technique du ST, l’équipe où il avait fait ses armes comme footballeur, et a remporté sous ses couleurs le titre honorifique de «Champion d’automne», sera demain sur le banc de l’EST, l’équipe où il avait brillé comme milieu de terrain offensif et qu’il avait rejointe à la mi-mars dernier.

La chance sera-t-elle de son côté cette fois en remportant la Coupe, qui lui avait tourné le dos la saison dernière alors qu’il était l’entraîneur du Club Athlétique Bizertin (CAB), après la défaite contre, justement, le ST.

Le match de demain opposera l’équipe du Bardo qui possède la défense la plus imperméable de cette édition de la Coupe à celle de Bab Souika qui possède la meilleure ligne d’attaque, avec 16 buts marqués sur la route vers la finale contre l’AS Kasserine (6-0), CS Hammam-Lif (4-0), ES Zarzis (3-1) et l’US Ben Guerdane (3-0).

Le match sera donc très tactique et la réussite sera du côté de l’équipe qui saura faire sauter le verrou du milieu du terrain et la défense hermétique de l’adversaire.

D’autre part, après avoir égalé le record du Club Africain (CA) en atteignant la finale de la Coupe pour la 27e fois de son histoire, l’Espérance espère terminer sa saison par un 3e titre après la Supercoupe contre le même ST, alors supervisé par Kanzari, puis le Championnat, ce qui contribuera à élever davantage le niveau de confiance au sein de l’équipe avant sa participation prévue à la Coupe du Monde des Clubs dans son nouveau format aux États-Unis d’Amérique, à partir de la deuxième quinzaine de juin.

