L’entraîneur Nasreddine Nabi rentre en Tunisie suite à l’accident de son épouse

L’entraîneur tunisien des Kaizer Chiefs, Nasreddine Nabi, manquera le premier match de la saison de Betway Premiership, le championnat d’Afrique du Sud, demain, dimanche 10 août 2025, au stade Athlone du Cap, contre Stellenbosch FC, suite à l’accident de sa femme, a rapporté ce samedi The Herald.

Le club a confirmé vendredi après-midi que sa femme avait été victime d’un grave accident de voiture en Tunisie et qu’il avait dû rentrer chez lui pour être auprès d’elle et de sa famille.

En son absence, ce sont le premier entraîneur adjoint Khalil Ben Youssef et le deuxième entraîneur adjoint Cédric Kaze qui dirigeront ce match.

«Nous avons le regret d’informer nos supporters que l’entraîneur Nasreddine Nabi ne sera pas du voyage avec l’équipe au Cap pour le match d’ouverture de la saison 2025/26 de Betway Premiership contre le Stellenbosch FC, ce dimanche», a déclaré le club dans un communiqué. Kaizer Chiefs a ajouté que l’entraîneur Nabi rentrera en Afrique du Sud une fois la situation stabilisée, tout en exprimant ses meilleurs vœux à l’entraîneur Nabi et à sa famille en cette période difficile. «Nous demandons à tous nos supporters de penser à eux et de prier pour eux», lit-on dans le communiqué.

