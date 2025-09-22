Génocide à Gaza | Les instances sportives mondiales complices d’Israël

Alors que l’Afrique du Sud du temps de l’apartheid et la Russie dès lendemain de l’invasion de l’Ukraine en 2022 furent exclus des instances sportives internationales et des manifestations que celles-ci organisaient, rien n’a été décidé contre Israël qui depuis deux ans perpètre un génocide à Gaza. Bien que plusieurs équipes soient gênées de jouer contre les Israéliens et que ces derniers soient mal accueillis et rejetés par de plus en plus de supporters, l’impunité qu’offre les instances sportives internationales impose la présence israélienne. L’État génocidaire n’est toujours pas mis au ban des nations en dépit de toutes les atrocités qu’il a commises. (Ph. Les manifestations anti-israéliennes ont beaucoup nui à la crédibilité de la Vuelta, le tour d’Espagne de cyclisme, à cause de la participation d’une équipe israélienne).

Imed Bahri

Selon The Independent, la scène internationale est témoin d’une réaction violente contre Israël en raison de la guerre dévastatrice que son armée mène dans la bande de Gaza depuis octobre 2023.

Le journal britannique ajoute que la pression dépasse désormais le cadre politique pour s’étendre aux événements sportifs et culturels, expliquant que la course cycliste Vuelta en Espagne a été perturbée en raison de manifestations contre la participation d’une équipe israélienne. Lors d’un récent match de leur sélection de football contre son homologue israélienne, les tifosis italiens ont tourné le dos aux joueurs lors de l’exécution de l’hymne national de l’Etat hébreu. Des supporters polonais ont pour leur part hué l’hymne israélien avant un match de basket. Plusieurs pays européens ont également menacé de boycotter le Concours Eurovision de la chanson, prévu en mai prochain, si Israël y participe.

Pedro Sánchez appelle au boycott sportif d’Israël

The Independent note que le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a adopté une position ferme, appelant au boycott sportif d’Israël jusqu’à la fin de sa guerre barbare à Gaza, suscitant la colère d’Israël, dont le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a qualifié le dirigeant espagnol de «menteur et d’antisémite».

Le radiodiffuseur espagnol a rejoint trois autres pays européens menaçant de se retirer du célèbre Concours Eurovision de la Chanson et de ne pas le diffuser l’année prochaine si Israël est autorisé à y participer.

Bien qu’Israël n’ait pas été exclu des principales instances sportives telles que le Comité international olympique (CIO) ou la Fédération internationale de football association (Fifa) –contrairement à la Russie après son invasion de l’Ukraine–, The Independent a confirmé l’escalade des protestations contre Israël dans le milieu sportif mondial. Plusieurs fédérations sportives européennes ont d’ailleurs exprimé leur mécontentement face aux équipes israéliennes.

En Grande-Bretagne, un député de Birmingham a appelé jeudi l’UEFA à annuler d’urgence un match de Ligue Europa prévu le 6 novembre entre l’équipe anglaise d’Aston Villa et le Maccabi Tel Aviv.

Les stades, lieux de manifestation de masse contre Israël

Selon le journal, les stades de football européens sont également devenus des lieux de manifestations de masse. Des banderoles contre la guerre à Gaza ont été déployées lors de matchs importants, comme la finale de la Ligue des champions, tandis qu’un match de tennis au Canada s’est déroulé à huis clos pour des raisons de sécurité.

Sur le plan culturel, le journal a noté qu’artistes et réalisateurs internationaux ont rejoint la campagne de boycott des festivals et organisations cinématographiques israéliens.

L’un des exemples historiques les plus marquants d’exclusion d’un pays des manifestations sportives est celui de l’Afrique du Sud pendant l’apartheid. Ce pays n’a participé à aucune édition des Jeux olympiques après 1960, jusqu’aux Jeux de Barcelone de 1992, deux ans après la libération de son défunt dirigeant Nelson Mandela.

Autre exemple : l’exclusion rapide de la Russie de la plupart des fédérations sportives après son invasion de l’Ukraine en février 2022, à tel point que ses athlètes ont été contraints de participer aux Jeux olympiques de Paris sous un drapeau neutre.

Bien qu’il n’y ait actuellement aucune indication qu’Israël subira le même sort, certains analystes considèrent la décision de l’Espagne comme importante, d’autant plus qu’elle est une grande puissance du football et qu’elle co-organisera la Coupe du monde 2030 aux côtés du Maroc et du Portugal, selon le journal.

La Fifa a pour sa part refusé de commenter sa position à l’endroit d’Israël et le retard pris dans les travaux de deux commissions chargées d’examiner les plaintes officielles de la fédération palestinienne de football qui tente depuis longtemps de faire exclure Israël des compétitions en raison de son traitement des Palestiniens. Et tant qu’Israël n’est pas sanctionné et exclu, ce sont les équipes qui refuseraient de disputer des rencontres contre lui qui seront sanctionnés.

L’Italie et la Norvège accueilleront Israël le mois prochain lors de matchs de qualification pour la Coupe du monde et les deux fédérations ont exprimé cette semaine leur mécontentement face à cette situation.

Le président du football italien Gabriele Gravina s’est dit bien conscient de la sensibilité de l’opinion publique italienne concernant le match du 14 octobre à Udine cependant refuser de jouer entraînerait une défaite 3-0 par forfait, conformément au règlement de la Fifa.

La même situation prévaut pour le basket. «Affronter Israël dans ces circonstances n’est pas un scénario que nous souhaiterions mais le statut d’Israël dans le sport n’a pas changé», a déclaré le mois dernier John Feehan, directeur général de Basketball Ireland, à propos de son tirage au sort pour affronter Israël lors d’un match de qualification pour l’Eurobasket féminin en novembre.

Feehan a déclaré que la fédération irlandaise de basket pourrait faire l’objet de sanctions si elle décidait de ne pas jouer, ce qui serait extrêmement préjudiciable au sport irlandais.