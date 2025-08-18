Reprise de la polémique sur le sort de l’Hôtel du Lac à Tunis

Depuis le 15 août 2025, les réseaux sociaux regorgent d’informations faisant état du début des travaux de démolition de l’Hôtel du Lac à Tunis, icône de l’architecture «brutaliste» en Tunisie, conçu par l’architecte italien Raffaele Contigiani. À ce jour, cependant, aucune confirmation officielle n’a été apportée quant à la démolition de ce bâtiment appartenant au patrimoine architectural tunisien et international. En fait la polémique à ce sujet a éclaté en juin 2024 et elle ne s’est pas apaisée depuis.

Le propriétaire, la société Laico & Ledger Hotels, contrôlée par la Libyan Foreign Investment Company (Lafico), a nié toute projet de démolition en cours, invoquant des travaux internes préparatoires au réaménagement, sans toucher à la structure qui sera préservée. Plusieurs médias ont documenté la reprise des travaux et la mobilisation d’associations et d’architectes, exigeant des éclaircissements urgents de la part des autorités compétentes.

L’affaire a refait surface après une publication de l’architecte et professeure à l’Ecole nationale d’architecture et d’urbanisme (Enau), Amira Belhaj Hlali, le 15 août, évoquant le début des travaux de démolition.

Des travaux de clôture et de construction sont actuellement visibles sur le site, mais aucun panneau n’en précise la nature, pourtant exigée par la réglementation.

Contacté par les médias, le propriétaire a nié toute intention de démolition et a réaffirmé que les travaux se dérouleraient à l’intérieur, respectant l’aspect extérieur.

Parallèlement, l’Association pour la sauvegarde de la médina de Tunis et l’architecte-députée Amel Meddeb ont annoncé des initiatives et des appels en faveur de la préservation du bâtiment.

Cette polémique intervient alors que la Commission nationale du patrimoine et le ministère des Affaires culturelles ont pris position en 2024 en faveur de la préservation du bâtiment, avec la possibilité d’un réaménagement sans altérer sa forme pyramidale inversée, et que plusieurs groupes de la société civile ont appelé à sa préservation et à sa reconversion. Cette récente nouvelle a ainsi rouvert un dossier considéré comme emblématique de la relation entre développement immobilier et protection du patrimoine moderne.

D’un point de vue architectural, l’Hôtel du Lac a été conçu par l’architecte italien Raffaele Contigiani et construit entre 1970 et 1973. Ce bâtiment de dix étages, doté d’escaliers en porte-à-faux formant un profil pyramidal inversé, repose sur 190 pieux en béton armé enfoncés à environ 60 mètres de profondeur et comptait 416 chambres. Il est souvent comparé au «sandcrawler» de la saga cinématographique ‘‘Star Wars’’, une similitude récurrente mais sujette à débat parmi les spécialistes. Concernant la propriété, après des années de fermeture et de délabrement, l’hôtel a été racheté en 2013 par la Laico. Au fil des ans, des projets de remplacement et de restauration ont été envisagés, la société civile se mobilisant à plusieurs reprises contre la démolition du bâtiment, avec beaucoup de succès jusque-là.

