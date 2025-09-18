Football | Florian Danho sera-t-il l’attaquant providentiel de l’Espérance ?

L’Espérance de Tunis, qui est à la recherche d’un attaquant de pointe pour son équipe senior de football, a jeté son dévolu sur un joueur français, Florian Danho (1,88 m, 25 ans), qui est attendu à Tunis pour finaliser les formalités de son intégration dans l’effectif «Sang et Or».

Le club de Bab Souika, qui était également en négociation avec l’attaquant malien Mustapha Sangari, l’attaquant de Levski Sofia (26 ans), a finalement tranché en faveur de l’avant-centre français, a indiqué Mosaïque.

Danho a joué sous les couleurs de plusieurs clubs français, suisses et portugais. Il est sous-contrat avec le club danois Randers FC depuis le 1ert juillet 2024. Il a joué depuis 30 matchs, marqué 6 buts et fait 4 passes décisives. Au vu de ses statistiques, le Français né et formé à Toulouse n’est pas une foudre de guerre, sinon on l’aurait su. Il reste cependant à espérer que l’ambiance à l’Espérance lui conviendra et lui permettra de s’épanouir sur les plans personnel et, surtout, sportif.

Il faut dire que l’Espérance n’a pas les moyens de se payer un attaquant de premier ou même de second choix, alors elle se rabat sur ce qui est financièrement à sa portée, en espérant faire une très bonne affaire.

I. B.