Dernier hommage à Ridha Baktache, pilier du sport bizertin

Le samedi 26 octobre 2025, un hommage empreint d’émotion a été rendu à Ridha Baktache, ancien président du comité du Sport nautique bizertin (SNB), décédé le 25 septembre. À l’initiative conjointe du comité du SNB et du comité des sages, une cérémonie recueillie a réuni dans les locaux du club, sa famille, ses proches, ses amis et de nombreux membres. (Ph. La famille du défunt).

Pour honorer la mémoire du grand sportif, l’assistance s’est souvenue de l’homme de conviction, qui avait également œuvré au Club athlétique bizertin (CAB). En effet, d’anciens joueurs du CAB, dont il avait accompagné la carrière au sein des équipes de jeunes et seniors, s’étaient joints à cet hommage.

Dans un recueillement profond, l’assistance a d’abord invoqué la miséricorde d’Allah pour Ridha Baktache. Puis, la voix du Cheikh Othman Baktache s’est élevée pour psalmodier des versets du saint Coran, instaurant un moment de solennité spirituelle.

Sous la houlette de deux anciens présidents, Fathi Belkahia, mécène du club, et Khaled Ben Gharbia, la cérémonie a pris une dimension solennelle. Ils ont successivement présenté la famille, les proches et les différentes personnalités du club, introduisant les nombreux témoignages et souvenirs vibrants rendus à «Si Ridha».

Amis scouts, anciens élèves et coéquipiers du CAB ont fait le déplacement pour saluer sa mémoire. Leurs témoignages, unis par une même empathie, ont mis en lumière les vertus de l’homme : une rigueur, une honnêteté et une humilité qui ont forgé le respect de tous.

Au fil des prises de parole, certains récits, plus que d’autres, ont su captiver l’assistance et dessiner le portrait le plus vivant du disparu.

Khaled Ben Gharbia a rappelé un fait marquant : sous la présidence de Chakib Nouira à la Fédération, en 2009 l’organisation du Championnat du monde de voile avait été confiée au SNB. Cet honneur, a-t-il souligné, était dû au dévouement, au sens de l’organisation et à l’engagement de son président de l’époque, Ridha Baktache.

Ridha Baktache, le premier assis à partir de la gauche.

Said Ouenzerfi, ancien directeur technique national de natation et enfant du club, a salué un homme d’une droiture et d’une modestie exemplaires.

Larbi Zouaoui, entraîneur de football bien connu, a ravivé la mémoire du jeune scout en partageant des anecdotes émouvantes de leurs années communes.

Enfin, Driss Haddad, ancien capitaine du CAB et international, a rendu hommage au joueur talentueux qu’il fut, soulignant qu’il aurait connu une carrière brillante s’il n’avait pas privilégié ses études à l’Institut supérieur du sport et de l’éducation physique (Ineps).

La cérémonie s’est clôturée par la récitation de la Fatiha en hommage au défunt, dans une atmosphère de profonde émotion et de recueillement.

Lotfi Sahli